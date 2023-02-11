Один человек погиб в результате обстрела в Мелитополе
Один человек погиб, еще один пострадал в результате обстрела Мелитополя с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее стало известно об обстреле Мелитополя со стороны Украины. Российские силы ПВО смогли уничтожить большинство ракет на подлете к городу.
«На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения», — написал Рогов в Telegram.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу.
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