Один человек погиб в результате обстрела в Мелитополе

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обстрела Мелитополя с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Ранее стало известно об обстреле Мелитополя со стороны Украины. Российские силы ПВО смогли уничтожить большинство ракет на подлете к городу.

«На данный момент известно об одном погибшем местном мирном жителе, еще один получил ранения», — написал Рогов в Telegram.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

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ФОТО: РИА Новости
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