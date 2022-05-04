Один человек погиб в результате обстрела нефтебазы в Макеевке

Один человек погиб при обстреле украинскими силовиками нефтебазы в Макеевке. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

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По данным властей, киевские вооруженные формирования обстреляли нефтебазу утром в среду. Как отмечает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по объекту выпустили снаряд калибром 122 мм, пишет «Свободная пресса». В результате произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, отмечает RT.

«По предварительным данным, в результате обстрела нефтебазы в Макеевке 1 человек погиб и 2 получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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ФОТО: РИА Новости
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