Один человек погиб в автоаварии на Урале
4 января 202202:03
Возле города Первоуральска Свердловской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
В результате ДТП один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Погибший — водитель автомобиля ВАЗ-2110.
Среди пострадавших — двое детей 2006 и 2016 года рождения.
Ранее в Свердловской области рейсовый автобус вылетел в кювет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru