Один человек погиб в автоаварии на Урале

Возле города Первоуральска Свердловской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

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В результате ДТП один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Погибший — водитель автомобиля ВАЗ-2110.

Среди пострадавших — двое детей 2006 и 2016 года рождения.

Ранее в Свердловской области рейсовый автобус вылетел в кювет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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