Больница в Витебске сообщила о состоянии пострадавших в ДТП россиян
Граждане РФ, попавшие в аварию на трассе М-8 в Витебской области Белоруссии, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на витебскую больницу, куда госпитализировали пострадавших.
Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич рассказал, что жизни пострадавших ничего не угрожает, однако добавил, что часть пассажиров остаются в стабильно тяжелом состоянии.
При этом 18 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные - легкой степени. Российские дипломаты контролируют ситуацию.
Туристический автобус «Скания» с 42 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, водитель Renault погиб на месте.
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