Пассажирский автобус упал в кювет под Екатеринбургом
В Свердловской области рейсовый автобус вылетел в кювет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Транспортное средство перевозило 40 пассажиров. Авария случилась 3 января на 240-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. Автобус маршрута № 846 ехал в Екатеринбург из Краснотурьинска. Во время движения водитель не справился с управлением.
В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры смогли добраться до города на попутных машинах. Известно, что перед поездкой оба водителя прошли медицинский осмотр, а специалисты провели предрейсовый осмотр автобуса.
Напомним, 2 января сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли и пострадали люди.
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