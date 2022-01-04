Пассажирский автобус упал в кювет под Екатеринбургом

Транспортное средство перевозило 40 пассажиров. Авария случилась 3 января на 240-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. Автобус маршрута № 846 ехал в Екатеринбург из Краснотурьинска. Во время движения водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры смогли добраться до города на попутных машинах. Известно, что перед поездкой оба водителя прошли медицинский осмотр, а специалисты провели предрейсовый осмотр автобуса.

Напомним, 2 января сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Рязанской области, в результате которого погибли и пострадали люди.

