Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области

В Балакове Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщает региональное управление ГИБДД.

В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека

В ДТП на мосту Победы попали три автомобиля - Lada Largus, Renault Logan и ВАЗ-2112. В результате были госпитализированы четыре человека.

54-летняя женщина, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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