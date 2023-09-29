Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области

В ДТП на мосту Победы попали три автомобиля - Lada Largus, Renault Logan и ВАЗ-2112. В результате были госпитализированы четыре человека.

54-летняя женщина, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

