Один человек погиб в массовой автоаварии в Саратовской области
29 сентября 202303:01
В Балакове Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщает региональное управление ГИБДД.
В ДТП на мосту Победы попали три автомобиля - Lada Largus, Renault Logan и ВАЗ-2112. В результате были госпитализированы четыре человека.
54-летняя женщина, пассажир Lada Largus, от полученных травм скончалась в медучреждении.
Ранее пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru