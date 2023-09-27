В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека

По предварительной информации, в результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.

Отмечается, что в настоящий момент на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся, напоминает RT. Один из автомобилей с номерами ЕКХ в 2017 году принадлежал главе «Роснефти» Игорю Сечину. За кем сейчас закреплена машина, неизвестно.

