В Курской области съемочная группа «Известий» попала под удар дрона ВСУ
Съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника ВСУ в селе Плехово в Курской области. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.
Отмечается, что рано утром FPV-дрон пробил крышу дома, в котором находились журналисты и российские военнослужащие морской пехоты.
«Вон дыра. Сейчас все в пыли. Морпехи продолжают работать», — рассказал корреспондент Владислав Харченко.
Никто из журналистов и военных не пострадал.
Между тем в Судогодском районе Владимирской области рухнул украинский БПЛА, повредив забор одного из частных домов, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».
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