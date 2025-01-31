В Курской области съемочная группа «Известий» попала под удар дрона ВСУ

Съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника ВСУ в селе Плехово в Курской области. Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что рано утром FPV-дрон пробил крышу дома, в котором находились журналисты и российские военнослужащие морской пехоты.

«Вон дыра. Сейчас все в пыли. Морпехи продолжают работать», — рассказал корреспондент Владислав Харченко.

Никто из журналистов и военных не пострадал.

Между тем в Судогодском районе Владимирской области рухнул украинский БПЛА, повредив забор одного из частных домов, обошлось без пострадавших, пишет «Свободная пресса».

