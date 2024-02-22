Один человек погиб в ДТП с двумя автомобилями на Алтае
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с двумя автомобилями на Чуйском тракте. Об этом сообщила Госавтоинспекция Алтайского края.
Согласно данным, водитель автомобиля Nissan Patrol при выезде с автодороги Алтай - Кузбасс на Чуйский тракт наехал на стоящий УАЗ, а УАЗ наехал на пешехода, который находился позади него.
Отмечается, что в результате ДТП пешеход умер на месте до приезда медиков, водитель и пассажир УАЗа получили травмы. Добавляется, что пассажирка Nissan также получила ранения.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, передает «Радиоточка НСН».
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