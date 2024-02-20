Два человека погибли в автоаварии в Кабардино-Балкарии
20 февраля 202400:19
Две человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает «РЕН ТВ».
На 2 км автодороги Прохладный — Баксан – Эльбрус столкнулись Lada VESTA и Ford Focus. Авария случилась недалеко от села Атажукино.
Смертельные травмы получили водитель Lada VESTA 2002 года рождения и его пассажир. Водитель второго автомобиля и два его пассажира доставлены в больницу.
Ранее в Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru