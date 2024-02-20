Два человека погибли в автоаварии в Кабардино-Балкарии

На 2 км автодороги Прохладный — Баксан – Эльбрус столкнулись Lada VESTA и Ford Focus. Авария случилась недалеко от села Атажукино.

Смертельные травмы получили водитель Lada VESTA 2002 года рождения и его пассажир. Водитель второго автомобиля и два его пассажира доставлены в больницу.

Ранее в Кабардино-Балкарии две женщины погибли в ДТП с лошадью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

