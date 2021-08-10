Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

Столкнулись два автомобиля на перекрестке Рябиновой улица и генерала Дорохова. В инциденте также двое пострадавших.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Москве жертвами ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля стали четыре человека.

