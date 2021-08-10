Один человек погиб в ДТП на западе Москвы
10 августа 202100:51
На западе Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Столкнулись два автомобиля на перекрестке Рябиновой улица и генерала Дорохова. В инциденте также двое пострадавших.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Накануне сообщалось, что в Москве жертвами ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля стали четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru