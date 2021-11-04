Один человек погиб в автоаварии с тремя авто в Подмосковье
4 ноября 202101:02
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 20 км трассы Онуфриево – Орешки, сообщает «РЕН ТВ».
Там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru