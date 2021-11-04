Один человек погиб в автоаварии с тремя авто в Подмосковье

Там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми.

