Один человек погиб в автоаварии с тремя авто в Подмосковье

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на 20 км трассы Онуфриево – Орешки, сообщает «РЕН ТВ».

Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Там столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее следственное управление по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина с двумя детьми.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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