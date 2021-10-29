Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
Выезд на полосу встречного движения стал причиной ДТП, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
По данным полиции, на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате лобового столкновения пострадали водитель и девять пассажиров автобуса, а также два человека, которые находились в легковом автомобиле, добавили в УМВД.
Ранее 16 человек получили травмы при столкновении двух трамваев во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
- СМИ: в Турции супермаркеты оштрафовали на миллионы долларов из-за высоких цен
- Мужчина, ударивший полицейского стулом в Москве, арестован
- Умер экс-глава военно-медицинской академии Борис Гайдар
- Экс-президента Польши обвинили в даче ложных показаний
- Собянин рассказал об эффекте от нерабочих дней
- Украинского депутата обвинили в госизмене после поздравления Путина
- В Армении погиб российский пограничник
- Стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября
- Путин допустил скорое возобновление железнодорожных турпоездок между РФ и Финляндией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru