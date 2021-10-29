Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области

Выезд на полосу встречного движения стал причиной ДТП, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии

По данным полиции, на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате лобового столкновения пострадали водитель и девять пассажиров автобуса, а также два человека, которые находились в легковом автомобиле, добавили в УМВД.

Ранее 16 человек получили травмы при столкновении двух трамваев во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает «Свободная пресса».

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