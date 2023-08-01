В ДТП в Дагестане погибли три человека
В результате столкновения легковых автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.
Происшествие произошло на автодороге Хасавюрт - Гребенская. Водитель ВАЗ-211440 не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Погибли водители обоих транспортных средств. Еще один человек скончался от тяжких повреждений. Госпитализирована 25-летняя девушка.
В минувшее воскресенье смертельное ДТП произошло под Первоуральском в Свердловской области. Водитель Honda Fit уснул за рулем и оказался на встречной полосе. Погибли три человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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