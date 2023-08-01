Смертельное ДТП с КамАЗ и тремя легковушками произошло под Самарой
Два человека погибли в ДТП под Самарой, сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, авария произошла на 1061 км федеральной автотрассы М-5 «Урал».
По предварительным данным, автомобиль «Лада-Гранта» выехал на встречку, где столкнулась с КамАЗом. От удара потерявший управление грузовик врезался в два других автомобиля, после чего съехал в кювет и загорелся. Водители двух легковушек погибли на месте.
Ранее на Ставрополье водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд, произошло столкновение с электричкой. В результате погибли водитель и пассажир автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru