Один человек погиб в автоаварии с автобусом в Мурманской области

Один человек погиб в автомобильной аварии с участием рейсового автобуса и микроавтобуса в Мурманской области, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадали 14 человек

ДТП произошло на 38-м километре автодороги Кола-Серебрянская ГЭС. Рейсовый автобус двигался по маршруту Мурманск – Туманный.

К работе на месте инцидента приступила следственно-оперативная группа.

Ранее на Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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