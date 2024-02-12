Один человек погиб в автоаварии с автобусом в Мурманской области
12 февраля 202402:01
Один человек погиб в автомобильной аварии с участием рейсового автобуса и микроавтобуса в Мурманской области, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на 38-м километре автодороги Кола-Серебрянская ГЭС. Рейсовый автобус двигался по маршруту Мурманск – Туманный.
К работе на месте инцидента приступила следственно-оперативная группа.
Ранее на Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru