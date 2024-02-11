В ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадали 14 человек

В двух автобусах ехало 56 пассажиров, отмечает RT.



«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств», – говорится на официальном сайте ведомства.



Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, большинство направили на амбулаторное лечение.

По данным полиции, водитель автомашины ВАЗ-2104 из-за высокой скорости выехал на полосу встречного движения трассы Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол и столкнулся с автобусом Volgabus. С ними столкнулся автобус ЛиАЗ.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Ранее в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.



