В ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадали 14 человек
В результате аварии с участием легкового автомобиля и двух автобусов в Таштагольском районе Кемеровской области пострадали 14 человек. В ГУ МВД по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.
В двух автобусах ехало 56 пассажиров, отмечает RT.
«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств», – говорится на официальном сайте ведомства.
Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, большинство направили на амбулаторное лечение.
По данным полиции, водитель автомашины ВАЗ-2104 из-за высокой скорости выехал на полосу встречного движения трассы Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол и столкнулся с автобусом Volgabus. С ними столкнулся автобус ЛиАЗ.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновному грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
Ранее в результате массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Московской области погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
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