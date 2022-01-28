Один человек погиб, шестеро пострадали при взрыве на предприятии на Урале

Один человек погиб и шестеро пострадали во время взрыва на предприятии по утилизации отходов в Свердловской области.

Об это сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительной информации, взрыв произошел на территории ООО «Гефест-М» в городе Реж.

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Предположительно на предприятии произошел взрыв снаряда калибром 23 миллиметра. В результате разрушились внутренние перегородки здания и остекления размером 100 на 20 метров. Пожара не последовало.

Пострадавшие госпитализированы, сообщили в минздраве Свердловской области. Один человек был прооперирован, у троих множественные ранения, еще двое человек после осмотра медиками отправлены домой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывСвердловская Область
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