Один человек погиб, шестеро пострадали при взрыве на предприятии на Урале
Один человек погиб и шестеро пострадали во время взрыва на предприятии по утилизации отходов в Свердловской области.
Об это сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительной информации, взрыв произошел на территории ООО «Гефест-М» в городе Реж.
Предположительно на предприятии произошел взрыв снаряда калибром 23 миллиметра. В результате разрушились внутренние перегородки здания и остекления размером 100 на 20 метров. Пожара не последовало.
Пострадавшие госпитализированы, сообщили в минздраве Свердловской области. Один человек был прооперирован, у троих множественные ранения, еще двое человек после осмотра медиками отправлены домой.
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