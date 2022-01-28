Один человек погиб, шестеро пострадали при взрыве на предприятии на Урале

Один человек погиб и шестеро пострадали во время взрыва на предприятии по утилизации отходов в Свердловской области.

Об это сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительной информации, взрыв произошел на территории ООО «Гефест-М» в городе Реж.