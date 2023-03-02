Один человек погиб, шесть пострадали на авиазаводе в Ульяновске

Один сотрудник погиб, шестеро получили ранения на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Об этом сообщили в Объединенной авиационной корпорации, передает РИА Новости.

В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Рязани

Как уточнили в ОАК, специалисты испытывали фюзеляж военно-транспортного самолета Ил-76, который оказался в результате произошедшего разрушен.

Сейчас месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, как сообщала НСН, СМИ узнали о причинах гибели Ил-112В в Подмосковье.


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ФОТО: Ил-76 ФОТО: http://www.mchs.gov.ru/
ТЕГИ:Ил-76ПострадавшиеИспытанияУльяновск
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