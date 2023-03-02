Один человек погиб, шесть пострадали на авиазаводе в Ульяновске
2 марта 202315:13
Один сотрудник погиб, шестеро получили ранения на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Об этом сообщили в Объединенной авиационной корпорации, передает РИА Новости.
Как уточнили в ОАК, специалисты испытывали фюзеляж военно-транспортного самолета Ил-76, который оказался в результате произошедшего разрушен.
Сейчас месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее, как сообщала НСН, СМИ узнали о причинах гибели Ил-112В в Подмосковье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию
- Офицер ЦРУ Джиральди заявил, что Крым всегда был частью России
- Шадаев: пилотные проекты по сотовой связи 5G начнутся в городах России в 2025 году
- Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника
- В Крыму приняли меры безопасности после ЧП в Брянской области
- В МИД РФ отреагировали на возможную причастность Сербии к поставкам Украине
- Рябков заявил, что США помогали Украине атаковать российские авиабазы
- В Кисловодске неизвестные осквернили могилы солдат
- Шольц: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
- Единый оператор связи может появиться в новых регионах в 2023 году
2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru