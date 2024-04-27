Экс-подчиненного замминистра обороны Иванова арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова, передает ТАСС.
Филатов являлся экс-руководителем нескольких компаний, подведомственных Министерству обороны.
Экс-подчиненного Иванова заподозрили в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ). Соответствующая информация содержится в картотеке Басманного суда.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Чиновник оборонного ведомства обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он не признал причастность к совершению преступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru