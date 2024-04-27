На чемпионате Европы по боксу во время награждения выключился гимн России

Во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу в Сербии выключился гимн России, пишет РИА Новости.

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Спортсменка стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 48 килограммов. После отключения гимна Чумгалакова и болельщики спели без музыки.

Федерация бокса Сербии принесла извинения российской команде. Организаторы объяснили отключение гимна техническими проблемами.

Накануне стало известно, что Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение россиян до декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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