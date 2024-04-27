Мэр Харькова: город остался без электричества из-за повреждений инфраструктуры

Харьков остался без собственной генерации электричества с 22 марта из-за ударов по инфраструктуре, заявил глава города Игорь Терехов. Его слова приводит издание «Страна».

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Градоначальник напомнил, что 22 марта по генерирующим мощностям города был нанесен мощный удар. После этого Харьков лишился возможности производить электричество и начал получать ее из других областей.

«Есть определенный дефицит и графики отключений как жилых домов, так и производств», - сказал Терехов.

Ранее был нанесен удар по 250-метровой телевышке в Харькове. В городе и окрестностях пропало цифровое телевидение, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЭлектричествоУкраинаХарьков

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