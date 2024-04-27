Мэр Харькова: город остался без электричества из-за повреждений инфраструктуры
Харьков остался без собственной генерации электричества с 22 марта из-за ударов по инфраструктуре, заявил глава города Игорь Терехов. Его слова приводит издание «Страна».
Градоначальник напомнил, что 22 марта по генерирующим мощностям города был нанесен мощный удар. После этого Харьков лишился возможности производить электричество и начал получать ее из других областей.
«Есть определенный дефицит и графики отключений как жилых домов, так и производств», - сказал Терехов.
Ранее был нанесен удар по 250-метровой телевышке в Харькове. В городе и окрестностях пропало цифровое телевидение, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru