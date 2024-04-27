На юге Москвы автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста

На Южнобутовской улице в Москве произошла авария с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего велосипедиста, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в районе дома 96. Автомобиль наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Информации о состоянии пострадавшего нет. Движение на месте ДТП затруднено.

Ранее в Ейском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и Volkswagen Passat. В аварии погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

