СМИ узнали о причинах гибели Ил-112В в Подмосковье

Катастрофа опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области произошла непосредственно в результате разрушения тяги элерона крыла, который сгорел из-за пожара двигателя. Об этом сообщает «Коммерсант», приводя результаты расследования экспертов Минпромторга РФ и Межгосударственного авиационного комитета.

Как отмечается, изначально критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигательной установки. Однако в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина свалилась из-за обрыва тяги правого элерона. Пилоты в данном случае не могли ничего изменить, ни даже не произнесли ни слова.

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Так называемый «керосиновый» пожар вспыхнул во внутренних полостях гондолы и правого крыла самолёта спустя несколько минут после взлета. Причины этого возгорания пока не ясны. Экипаж оперативно включил системы пожаротушения, однако пенная атака не смогла погасить огонь, так как они были ориентированы в первую очередь на двигатели, а пожар к тому моменту уже перекинулся на крыло.

При этом лётчики действовали в соответствие со сложившейся ситуацией – они выключили горящий двигатель, соответствующим образом настроили рули машины, подобрали режим оставшегося рабочего двигателя, чтобы направить самолет к аэродрому. Однако борьба экипажа за выживание, по словам экспертов, провалилась из-за того, что «сдалась» сама машина.

Лётчики уже не имели возможности повлиять на поведение самолета. По словам специалистов, принимающих участие в расследовании катастрофы, вывести из крена самолет в сложившихся условиях не смог бы ни один пилот в мире.

При этом большинство экспертов склоняются к мнению, что причиной аварии стала неоправданная спешка с вводом в строй первого экспериментального образца машины и её неготовность к полётам. Больше всего вопросов у специалистов возникло к двигателям самолёта ТВ7-117СТ, производства АО «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге. Аналогичные двигатели установлены на пассажирском варианте Ил-114-300, который пока также проходит испытания.

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По мнению экспертов, не устранив проблемы, экспериментальный экземпляр неоправданно решили показать сначала на Международном авиакосмическом салоне, прошедшем в июле в Жуковском, а затем – на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Однако, будет ли эта точка зрения оформлена в качестве официального вывода комиссии Минпромторга, пока не понятно, отмечает издание.

Ил-112В разбился в районе аэродрома Кубинка 17 августа. Погибли все три члена экипажа, в том числе, командир, летчик-испытатель первого класса, шеф-пилот ПАО «Ил», герой России Николай Куимов.

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ФОТО: РИА Новости
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