У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Эпицентр землетрясения находился в 85 километрах к югу от города Банджар. Очаг залегал на глубине более 50 километров.

Данных о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.

В субботу, 27 апреля, землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировали у побережья Японии. Эпицентр находился недалеко от города Хамамацу с населением почти 800 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

