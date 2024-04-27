У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В районе индонезийского острова Ява зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 85 километрах к югу от города Банджар. Очаг залегал на глубине более 50 километров.
Данных о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало. Власти не объявляли угрозу цунами.
В субботу, 27 апреля, землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировали у побережья Японии. Эпицентр находился недалеко от города Хамамацу с населением почти 800 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru