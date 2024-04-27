Таджикистан рекомендует своим гражданам временно не выезжать в РФ

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России.

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В рекомендации подчеркивается, что гражданам страны не стоит въезжать в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

Ранее на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, в котором вводится понятие «режим высылки» в отношении иностранных граждан, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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