Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета
17 ноября 202310:55
Взрыв прогремел в корпусе Ереванского государственного университета. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Инцидент произошел в пятницу утром, предположительно, взрыв и возгорание зафиксировали на факультете химии. Студентов оперативно эвакуировали.
Как сообщили в Минздраве Армении, в результате ЧП погиб один человек. Еще трех пострадавших госпитализировали, пишет RT.
Ранее взрыв произошел на заводе по производству радиаторов в Волгограде, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru