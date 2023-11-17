Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета

Взрыв прогремел в корпусе Ереванского государственного университета. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

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Инцидент произошел в пятницу утром, предположительно, взрыв и возгорание зафиксировали на факультете химии. Студентов оперативно эвакуировали.

Как сообщили в Минздраве Армении, в результате ЧП погиб один человек. Еще трех пострадавших госпитализировали, пишет RT.

Ранее взрыв произошел на заводе по производству радиаторов в Волгограде, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывЕреванАрмения

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