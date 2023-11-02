В Москве арестовали обвиняемых в подготовке взрыва в РУДН
2 ноября 202322:46
В Москве арестованы обвиняемые в попытке осуществить взрыв в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Решение об аресте принял Замоскворецкий суд. Трое обвиняемых пробудут в следственном изоляторе до 1 января 2024 года.
В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru