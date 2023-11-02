В Москве арестовали обвиняемых в подготовке взрыва в РУДН

В Москве арестованы обвиняемые в попытке осуществить взрыв в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Решение об аресте принял Замоскворецкий суд. Трое обвиняемых пробудут в следственном изоляторе до 1 января 2024 года.

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

В Москве 25 октября закрыли Киевский вокзал. Пассажиров эвакуировали из здания, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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