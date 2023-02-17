Один человек погиб при взрыве на Чапаевском механическом заводе под Самарой

Взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, известно об одном погибшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — отметил собеседник агентства.

В результате ЧП погиб один человек, еще трое были ранены.

По данным СМИ, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время технической операции. Отмечается, что погибла женщина-сотрудница завода.

Ранее стало известно, что в Донецке подросток 2008 года рождения был ранен в результате взрыва мины-лепестка, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗаводВзрывСамарская Область
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