Один человек погиб при взрыве на Чапаевском механическом заводе под Самарой
Взрыв произошел на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, известно об одном погибшем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — отметил собеседник агентства.
В результате ЧП погиб один человек, еще трое были ранены.
По данным СМИ, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время технической операции. Отмечается, что погибла женщина-сотрудница завода.
Ранее стало известно, что в Донецке подросток 2008 года рождения был ранен в результате взрыва мины-лепестка, пишет RT.
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