Два человека погибли при пожаре в доме под Новгородом
В частном доме в населенном пункте Быково Боровичского района Новгородской области произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ».
Сообщение о возгорании поступило в ночь на 16 февраля. На место направили пожарно-спасательные подразделения.
Во время тушения были обнаружены двое погибших. В настоящее время выясняются их личности. Следователи по фату происшествия начали проверку.
Напомним, в одном из домов в селе Мамоны в Иркутской области произошел пожар. В строении были обнаружены тела пяти погибших — троих мужчин и двух женщины.
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