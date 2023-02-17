Два человека погибли при пожаре в доме под Новгородом

В частном доме в населенном пункте Быково Боровичского района Новгородской области произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ».

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Сообщение о возгорании поступило в ночь на 16 февраля. На место направили пожарно-спасательные подразделения.

Во время тушения были обнаружены двое погибших. В настоящее время выясняются их личности. Следователи по фату происшествия начали проверку.

Напомним, в одном из домов в селе Мамоны в Иркутской области произошел пожар. В строении были обнаружены тела пяти погибших — троих мужчин и двух женщины.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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