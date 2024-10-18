Один человек погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Человек погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске, сообщили в Следственном комитете России.

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Взрыв произошел сегодня в центре Луганска. В результате погиб мужчина, женщина получила ранения. Повреждены два автомобиля.

По словам очевидцев, хлопок раздался прямо во время движения авто по проезжей части. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам. Назначена взрыво-техническая экспертиза.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области при взрыве мины «колокольчик» пострадал мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Следственный Комитет РфЛуганскВзрыв

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