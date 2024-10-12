Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

По данным ведомства, пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте.

В Следственном комитете России сообщили, что после пожара на заправке было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Четыре человека, включая двоих детей, погибли из-за взрыва на АЗС в Грозном, пожар потушен, сообщили в МЧС РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет происшествие под личный контроль и пообещал, что всех виновных в гибели людей установят и привлекут к ответственности.

