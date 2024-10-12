Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном
Пять человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Грозном, сообщили в Минздраве региона.
По данным ведомства, пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте.
В Следственном комитете России сообщили, что после пожара на заправке было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Четыре человека, включая двоих детей, погибли из-за взрыва на АЗС в Грозном, пожар потушен, сообщили в МЧС РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет происшествие под личный контроль и пообещал, что всех виновных в гибели людей установят и привлекут к ответственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru