Один человек погиб при украинском обстреле Энергодара
13 ноября 202416:51
Один мирный житель погиб в результате украинского обстрела центральной части Энергодара, сообщил в своем Telegram-канале глава города Эдуард Сеновоз.
По его словам, было зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской.
Глава города призвал местных жителей быть внимательными и осторожными.
Ранее стало известно, что в Донецке из-за обстрела ВСУ без света остались почти 73 тысячи человек, напоминает ОТР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru