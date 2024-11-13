Один человек погиб при украинском обстреле Энергодара

Один мирный житель погиб в результате украинского обстрела центральной части Энергодара, сообщил в своем Telegram-канале глава города Эдуард Сеновоз.

В Горловке четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

По его словам, было зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской.

Глава города призвал местных жителей быть внимательными и осторожными.

Ранее стало известно, что в Донецке из-за обстрела ВСУ без света остались почти 73 тысячи человек, напоминает ОТР.

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ФОТО: Официальный Telegram-канал Владимира Сальдо
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