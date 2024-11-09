Один человек погиб при удара ВСУ по ПВР в Новой Каховке
9 ноября 202421:04
Один человек погиб, двое ранены в результате удара ВСУ по пункту временного размещения населения в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате гаубичного обстрела погиб 68-летний мужчина. Двум пострадавшим жителям оказывается необходимая медпомощь. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения.
Ранее стало известно, что в результате обстрела белгородского поселка Октябрьский был ранен мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru