Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владимирской области

Пожар ликвидирован, из здания по автолестнице было спасено четыре человека. Спасатели обнаружили на месте происшествия погибшего мужчину 1940 года рождения.

Огонь вспыхнул в общежитии в доме №2 в поселке при станции Вековка. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в комнате на втором этаже.

Напомним, шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в селе Инчоун в Чукотском автономном округе.

