Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владимирской области
В районе Гусь-Хрустальный Владимирской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
Пожар ликвидирован, из здания по автолестнице было спасено четыре человека. Спасатели обнаружили на месте происшествия погибшего мужчину 1940 года рождения.
Огонь вспыхнул в общежитии в доме №2 в поселке при станции Вековка. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в комнате на втором этаже.
Напомним, шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в селе Инчоун в Чукотском автономном округе.
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