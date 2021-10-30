Шесть человек погибли при пожаре на Чукотке

Шесть человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в селе Инчоун в Чукотском автономном округе, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Жертвами пожара в Пермском крае стали два ребенка

ЧП произошло в жилом доме в ночь на субботу. В результате пожара погибли дети 2015, 2017, 2018 и 2020 годов рождения и двое взрослых. Причина возгорания устанавливается.

Прокуратура автономного округа организовала процессуальную проверку, ее ход и результаты взял на контроль прокурор региона. По итогам проверки могут быть приняты меры реагирования в отношении сотрудников органов и учреждений системы профилактики.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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