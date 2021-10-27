В ковидном госпитале в Удмуртии произошел пожар
В коронавирусном стационаре ижевской городской клинической больницы №6 произошел пожар. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
По словам главы республики, возгорание произошло в подсобном помещении неврологического отделения на седьмом этаже. В ходе тушения пожара эвакуировали 74 пациента. Пожар удалось ликвидировать.
«Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства региона Ярослава Семенова пжурналистам, что 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на других этажах. Порядка 23 пациентов переправляются в другой корпус больницы. Всем им оказывается необходимая помощь, добавил премьер.
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