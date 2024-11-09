Один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в Белгородской области

Один человек погиб и один пострадал при подрыве авто на боеприпасе на въезде в село Старый Хутор в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, мужчина погиб от полученных ран до приезда медиков. Жену погибшего госпитализировали с осколочными ранениями.

Гладков напомнил, что в августе этого года был введен запрет на въезд в Старый Хутор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский, в результате чего был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Белгородская областьВзрывВСУУкраинаПострадавшие

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