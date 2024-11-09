Один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в Белгородской области
9 ноября 202419:40
Один человек погиб и один пострадал при подрыве авто на боеприпасе на въезде в село Старый Хутор в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчина погиб от полученных ран до приезда медиков. Жену погибшего госпитализировали с осколочными ранениями.
Гладков напомнил, что в августе этого года был введен запрет на въезд в Старый Хутор.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский, в результате чего был ранен мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билли Новик выпустил продолжение «Песен Егора Летова»
- Один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в Белгородской области
- Мэр Буя, назвавший жителей негодяями, получил награду за связи с населением
- В России лишат гражданства не принесших присягу иностранцев
- Россия откроет торгпредства в Сенегале и Танзании
- На пляжи Австралии выбросило тысячи мертвых буревестников
- В школах звонки заменят на мелодии российских композиторов
- Роспотребнадзор: В России нет рисков распространения вируса Коксаки
- Флаг России на автономера станет обязательным к концу 2024 года
- Боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru