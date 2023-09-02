Один человек погиб при обстреле поселка Уразово Белгородской области

Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области СМИ: США впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном в пакет военной помощи Киеву Башкин: американские снаряды с обедненным ураном будут уничтожены на украинской территории СМИ: ООН подготовила новый пакет предложений по зерновой сделке СМИ: премьера фильма «Оппенгеймер» в России запланирована на 7 сентября