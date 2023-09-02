Один человек погиб при обстреле поселка Уразово Белгородской области

Мужчина погиб в результате украинского обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, украинский снаряд попал в частный дом. Еще двое жителей получили тяжелые травмы.

Гладков отметил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домов.

Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПогибшиеБелгородская областьУкраинаВСУОбстрел

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