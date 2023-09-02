Один человек погиб при обстреле поселка Уразово Белгородской области
2 сентября 202314:59
Мужчина погиб в результате украинского обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинский снаряд попал в частный дом. Еще двое жителей получили тяжелые травмы.
Гладков отметил, что ракетными боеприпасами повреждено порядка 20 домов.
Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВМС ФРГ: НАТО впервые проведет учения в Балтийском море на случай войны с РФ
- Один человек погиб при обстреле поселка Уразово Белгородской области
- Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев
- Сенатор Башкин заявил, что снаряды с ураном уничтожат в случае их передачи ВСУ
- ВС РФ уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой
- Турция «на сделке»? Эрдоган попытается договориться с Путиным о зерне ради собственной выгоды
- Российские средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью
- МОК подтвердил невозможность участия россиян и белорусов в Азиатских играх
- Старовойт рассказал о последствиях удара ВСУ по курскому поселку Тёткина
- ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru