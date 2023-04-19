Один человек погиб при обстреле Новой Каховки
Один человек погиб в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины. Об этом сообщили в администрации городского округа.
В среду ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов, напоминает РЕН ТВ. Под огнем оказалась вся территория города, пишет РИА ФАН. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате ЧП пострадали люди.
«В результате утреннего обстрела ... погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — приводит заявление властей РИА Новости.
После окончания обстрела экстренные службы зафиксировали два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электричества, многочисленные разрушения многоэтажных домов и имущества граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru