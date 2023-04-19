Один человек погиб при обстреле Новой Каховки

В среду ВСУ обстреляли Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов, напоминает РЕН ТВ. Под огнем оказалась вся территория города, пишет РИА ФАН. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в результате ЧП пострадали люди.

«В результате утреннего обстрела ... погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — приводит заявление властей РИА Новости.

После окончания обстрела экстренные службы зафиксировали два порыва труб газоснабжения, частичное очаговое отключение электричества, многочисленные разрушения многоэтажных домов и имущества граждан.

