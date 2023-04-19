Власти Новой Каховки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
Украинская армия в среду начала массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.
«Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ», — отмечается в сообщении.
Власти отметили, что снаряды ударили по территории станции скорой помощи и пожарно-спасательной части города, пишет РИА ФАН. Также на фоне обстрела были зафиксированы обрывы проводов линий электропередачи, отмечает RT.
Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку из 120-миллиметровых минометов. Как отметил глава региона, противник специально наносит удары по центру города и жилым кварталам.
«В результате одного из попаданий в многоквартирный дом есть раненые», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru