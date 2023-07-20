На севере Италии более ста человек пострадали из-за непогоды

В области Венето на севере Италии из-за непогоды получили травмы более 100 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Луку Дзайа.

В Москве за час выпало более четверти месячной нормы осадков

Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждено около 30 зданий, уточнили в метеослужбе Венето.

«Число раненых, получивших в среду серьезные травмы в результате града и падения осколков разбитых стекол, увеличилось до 110 человек», - сказал Дзайа.

В регионе отмечаются перебои в электроснабжении. Многим жителям пришлось покинуть свои дома.

Днем 18 июля на Москву обрушился ливень с грозой, сопровождавшийся мощными порывами ветра, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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