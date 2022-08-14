Один человек погиб после ракетного удара Украины по жилому району Энергодара

Житель Энергодара погиб при обстреле Вооруженными силами Украины жилой застройки города, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В Запорожье заявили, что ВСУ снова обстреляли АЭС и Энергодар

«В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома», - подчеркнул он.

По словам Рогова, в числе пострадавших от обстрела также девушка с осколочным ранением.

Ранее сообщалось, что произошел новый обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодара Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПострадавшиеРакетный Удар
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