В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ

Крыша торгового центра обрушилась в Новосибирске, пострадали два человека. Об этом сообщили в мэрии города.

Ранее Telegram-канала Mash Siberia написал, что инцидент произошел на улице Наумова. При обрушении были повреждены припаркованные автомобили. Предположительно, ЧП произошло из-за снега на крыше.

«На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», - сообщили власти.

Работы на месте инцидента продолжаются.

Ранее в Магадане сильный ветер снес крышу детской больницы, где проводился капитальный ремонт кровли.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
