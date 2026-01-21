В Новосибирске два человека пострадали при обрушении крыши ТЦ
21 января 202613:10
Крыша торгового центра обрушилась в Новосибирске, пострадали два человека. Об этом сообщили в мэрии города.
Ранее Telegram-канала Mash Siberia написал, что инцидент произошел на улице Наумова. При обрушении были повреждены припаркованные автомобили. Предположительно, ЧП произошло из-за снега на крыше.
«На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», - сообщили власти.
Работы на месте инцидента продолжаются.
Ранее в Магадане сильный ветер снес крышу детской больницы, где проводился капитальный ремонт кровли.
