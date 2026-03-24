Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ в Курской области
24 марта 202617:56
ВСУ нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате украинской атаки уодин человек погиб и ещё шестеро были ранены.
«На место выдвинулись оперативные службы... Ситуацию держу на контроле», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области вблизи села Большое Солдатское в результате атаки ВСУ погиб иностранный волонтер, пишут «Известия».
