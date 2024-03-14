ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов над Белгородской областью
Восемь реактивных снарядов уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 08:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию с помощью реактивной системы залпового огня.
«Дежурными средствами ПВО восемь... снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на подлете к Белгороду было сбито восемь воздушных целей. По словам губернатора, предварительно, в результате прилета в легковой автомобиль погиб его водитель. Кроме того, медикам сообщили о трех пострадавших: двух женщинах и мужчине.
«В... Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж... Поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru