ПВО уничтожила восемь реактивных снарядов над Белгородской областью

По данным ведомства, около 08:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию с помощью реактивной системы залпового огня.

«Дежурными средствами ПВО восемь... снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на подлете к Белгороду было сбито восемь воздушных целей. По словам губернатора, предварительно, в результате прилета в легковой автомобиль погиб его водитель. Кроме того, медикам сообщили о трех пострадавших: двух женщинах и мужчине.

«В... Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж... Поврежден один легковой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 11 украинских беспилотников над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

