Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на МКАД

На МКАД один человек погиб и двое получили травмы в результате массовой автоаварии, сообщает «РЕН ТВ».

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ДТП произошло в результате столкновения трех транспортных средств на внутренней стороне 69-го километра дороги.

Следователи и оперативники работают на месте происшествия. На МКАД движение в районе аварии затруднено.

Ранее под Воронежем 11 военнослужащих госпитализировали после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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