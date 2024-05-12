Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на МКАД
12 мая 202404:01
На МКАД один человек погиб и двое получили травмы в результате массовой автоаварии, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло в результате столкновения трех транспортных средств на внутренней стороне 69-го километра дороги.
Следователи и оперативники работают на месте происшествия. На МКАД движение в районе аварии затруднено.
Ранее под Воронежем 11 военнослужащих госпитализировали после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru