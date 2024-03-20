Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода
20 марта 202413:27
Один человек погиб в результате обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще двое человек получили ранения. Кроме того, при обстреле получили повреждения два детских сада и школа.
Также были повреждены квартиры в 12 домах и 16 автомобилей,
Ранее над Курской областью уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200, обломки упали в некоторых районах Курска, напоминает RT. Никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru