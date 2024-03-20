Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода

Один человек погиб в результате обстрела Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир»

По его словам, еще двое человек получили ранения. Кроме того, при обстреле получили повреждения два детских сада и школа.

Также были повреждены квартиры в 12 домах и 16 автомобилей,

Ранее над Курской областью уничтожили украинскую зенитную управляемую ракету С-200, обломки упали в некоторых районах Курска, напоминает RT. Никто не пострадал.

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеУкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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