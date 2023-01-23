Один человек погиб, четверо пострадали в автоаварии с такси под Ростовом

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием такси в Ростовской области, сообщает «РЕН ТВ».

В Пензенской области 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

«Хендай Акцент» выехала на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем такси. В результате погиб водитель «Хендай Акцент». Также пострадал находившийся в салоне ребенок. Водитель такси и два его пассажиры получили различные травмы.

Ранее чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек. Водитель маршрутного такси потерял сознание, что привело к столкновению еще с восьмью транспортными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры