Один человек погиб, четверо пострадали в автоаварии с такси под Ростовом

«Хендай Акцент» выехала на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем такси. В результате погиб водитель «Хендай Акцент». Также пострадал находившийся в салоне ребенок. Водитель такси и два его пассажиры получили различные травмы.

Ранее чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек. Водитель маршрутного такси потерял сознание, что привело к столкновению еще с восьмью транспортными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

