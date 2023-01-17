Число пострадавших в массовой аварии с маршруткой в Калуге возросло до 9 человек
Чисто пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Калуге возросло до девяти человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Калужской области Константина Пархоменко.
Ранее сообщалось, что травмы получили четыре человека.
Один из пострадавших доставлен в Сосновую рощу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Еще четыре человека с подозрением на черепно-мозговые травмы госпитализированы.
Авария произошла на улице Кирова 16 января. Водитель маршрутного такси потерял сознание, что привело к столкновению еще с восьмью транспортными средствами.
Столкновение трех автомобилей произошло на 1237-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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